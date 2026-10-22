В Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к ПАО «Мечел» о взыскании 109,9 млн рублей.
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