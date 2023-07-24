Макаревичу неймётся – подбивает Израиль выходить на протесты

После года с небольшим в обетованной земле барда с поварёшкой достал израильский сервис, и Андрей Вадимович обрушил свой праведный гнев на местных почтальонов и бюрократов, задавая беспокоящий любого лебераса вопрос – чому не на Майдани?В России, которая, наконец (лучше бы навсегда, конечно) потеряла Макаревича, главе "Машины Времени" не жилось.