После года с небольшим в обетованной земле барда с поварёшкой достал израильский сервис, и Андрей Вадимович обрушил свой праведный гнев на местных почтальонов и бюрократов, задавая беспокоящий любого лебераса вопрос – чому не на Майдани?В России, которая, наконец (лучше бы навсегда, конечно) потеряла Макаревича, главе "Машины Времени" не жилось.
Макаревичу неймётся – подбивает Израиль выходить на протесты
Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Адрюччио (Андрэ, Андрий, Андрюха)! Зажигай! Хотя бы в несчастном Израиле реализуй свой лозунг: "Не стоит прогибаться под изменчивый Мир, пусть лучше он прогнется под нас...!". Прогнем совместными усилиями Израиль! Андрюччио, в этом вопросе, я с тобой😀😀😀😀😀
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16 час.
сv
сергей viculov
Жидяры паскудные! Не живётся вам в израиле!!!!!!
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15 час.
Миша Потапов
Есть интеллигенция, что создаёт, созидает, но она не орёт и её вроде не видно, но она есть, а эта интеллигенция от слова телега.
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1 час.
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