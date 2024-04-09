Быстро и без боли: 5 вопросов и ответов о лазерной коррекции зрения

1. Что такое лазерная коррекция зрения? Это операция, которую проводят на верхних слоях роговицы. Как следует из названия, в манипуляциях используется лазер, хотя некоторые виды коррекции предполагают в том числе механическое воздействие с помощью специального офтальмологического ножа — микрокератома.