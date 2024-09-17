Будущее авианосцев. Возможно, и российских

Юрий Ильинов

Токаев открыто предупреждает Шольца: Россия непобедима, могут быть непоправимые последствия Россия в военном плане является непобедимой, заявил на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к страшным последствиям. Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт – подчеркнул Токаев. Президент Казахстана добавил, что хороший шанс на достижение перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, однако возможность для достижения мира существует. Шольц 16 сентября прибыл в Казахстан с двухдневным официальным визитом. Он примет участие во втором саммите «Центральная Азия + Германия» и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов. Прежде сообщалось, что канцлер ФРГ работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Москву за стол переговоров с Киевом. План Шольца предполагает «территориальные уступки» со стороны Украины.