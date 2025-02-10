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Умер заслуженный врач России Борис Гиберт

Умер заслуженный врач России Борис Гиберт

На 74-м году жизни скончался заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт. Об этом сообщила Областная клиническая больница №1, в которой Гиберт проработал более 30 лет, на своей странице во «ВКонтакте».

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