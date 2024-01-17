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Несекретные материалы

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  • Виктор
    Совсем оборзели. Наша власть доиграится с этими ребятами. Поразвели разных диаспор. Попробуй у них в стране русским в...По главарю узбекс...
  • Нина СаковичКостенко
    👍👍👍Российские морпех...
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    Давно пора!!!"Пора заканчивать...

Министерство обороны Польши внесло изменения в порядок мобилизации

Министерство обороны Польши внесло изменения в порядок мобилизации

При начале войны или мобилизации всем уклонистам грозит не менее пяти лет тюрьмы. Получивший повестку обязан явиться в место явки «немедленно», то есть не позднее чем через 6 часов после вручения повестки.

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