Компот из черешни с лимонной кислотой на зиму

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить на зиму очень вкусный, красивый компот из черешни с косточками с добавлением лимонной кислоты.