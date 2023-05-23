Два природных пожара тушат в Амурской области

В управлении МЧС и Амурского центра ГЗ и ПБ оценили ситуацию с лесными пожарами в регионе. По данным ведомства, на данный момент в Шимановском районе в 11 километрах от села Саскаль спасатели продолжают бороться с двумя природными пожарами, выявленными ранее летчиком-наблюдателем Амурской авиабазы.