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Два природных пожара тушат в Амурской области

Два природных пожара тушат в Амурской области

В управлении МЧС и Амурского центра ГЗ и ПБ оценили ситуацию с лесными пожарами в регионе. По данным ведомства, на данный момент в Шимановском районе в 11 километрах от села Саскаль спасатели продолжают бороться с двумя природными пожарами, выявленными ранее летчиком-наблюдателем Амурской авиабазы.

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