10 причин, почему собаки лучше, чем кошки

Катя Плетнева

Значит так. 1. Есть такие коты, которым вообще всё равно - переезд, потоп, главное миска с едой на месте - всё в порядке. Мой кот переезжал со мной 6 раз, и всегда переносил стойко, искал меня глазами и не отходил ни на шаг. Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 2. А вы для чего заводите животное, чтобы оно вам тапки носило?? Мы - чтобы любить. Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 3. Вопрос повторю - вы для чего заводите животное? Чтобы оно для вас что то делало?? Мы - чтобы делать что то для него и любить. Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 4. Сколько историй о том, как кот вставал на защиту хозяина! И опять же - вы будете всю жизнь ждать что вас придётся защищать и заведёте собаку радии этого? Тогда вы дебил. Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 5. Вот именно. Дождь, слякоть, мороз - выходи и выводи. А с котом сидишь себе спокойно и выходишь тогда, когда считаешь нужным. Мы ведём активный образ жизни, и кот нам не помеха. Просто любим гулять пешком. Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 6. Полнейший идиотизм. Предыдущий кот бросался к двери с криками, бежал на ручки, когда меня долго не было. Сейчас наш кот не ест, пока нас нет дома, еда на месте, а кот встречает нас и трётся. Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 7. Да я лучше лоток уберу, чем в 7 утра на улицу бежать. А по ночам наши коты всегда спали, с нами. Наполнители сейчас удобные, можно убирать раз в несколько дней. Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 8. Чего???????? Да вы вообще не в своём уме. Мы над нашим котом ржём ежечасно! Ничего более весёлого и разгружающего не найти в жизни. Какие позы он принимает, как "разговаривает" с нами, как смотрит, как заигрывает, требует игры с ним. Кот - это весело! Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 9. А вот этого не надо. Не люблю заводить случайных знакомств. Особенно когда иду по своим делам. Друзей у нас и так хватает, чтобы ещё на улице трещать с кем то. Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. 10. А вы в курсе, что коты снижают давление и благоприятны при болезнях сердца? Они снижают уровень стресса и забирают на себя болезни. Причём их не надо для этого обучать! И опять же, вы для чего заводите животное? Не может такая причина убедить в том, что надо заводить собаку. Вывод. Я никогда не заведу собак, хоть и люблю их тоже, как животных, в принципе. Но мягкую жопу кота ничто не заменит, удовольствие общаться с котом - это особое удовольствие, доступное гурманам, вдумчивым и мудрым людям. А заголовок статьи просто невежлив по отношению к котам. Для автора лучше вообще никого не заводить наверное, он слишком требователен к живой природе. А её нужно просто любить.