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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Канье: «Планировалось, что пойдем с Буруновым на концерт. Главное, чтобы организаторы вернули людям деньги в случае окончательной отмены»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, что планировал посетить концерт Канье Уэста.

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