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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 30 августа (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 30 августа (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 11:06 На видео из Сумской области − населенные пункты Садки и Великий Прикол.

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