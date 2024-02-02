В Ленобласти женщина 4 года скрывала тело мужа и запугивала детей психушкой и детдомом

После смерти мужа женщина с каждым годом теряла рассудок. Стали известны подробности истории с обнаружением мумифицированного тела мужчины в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленобласти.
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