Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Порье – Чендлеру после поединка: «Я боялся с тобой биться. Этот страх подпитывал меня»

Топовый легковес UFC Дастин Порье отдал должное Майклу Чендлеру, с которым «Бриллиант» встретился в октагоне в главном карде UFC 281.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх