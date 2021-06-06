Няня русского гения

Няня русского гения

Русскому человеку не надо объяснять, кто такая Арина Родионовна. Ее имя нерасторжимо связано с именем Пушкина, а через него – и со всей великой русской литературой.

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Сергей
Сидит себе няня, после выпитой бутылочки, сказки Пушкину рассказывает. Зачем няне вольная, ей и так было хорошо, выпить есть, пожрать есть, командовала служанками как барыня, что ещё надо. А получи она вольную, надо работать, а что она умеет, выпить да сказки рассказывать.
Элина Морозова
Няня была мудрой женщиной. На воле ей бы пришлось замуж выходить за главнюка. А тут она жила в тепле и сытости...
Сергей
Вот, ваша бабья сущность, вам халява дороже свободы.
Элина Морозова
А разве при гнлавнюке есть свобода? Да еще он от скупости на сухари посадит...
Сергей
Эля, ты же не моя няня, зачем сказки рассказываешь ))))
Элина Морозова
Да привыкла уже с мужиками нянькаться)))) Кому бананово- малиновую сказульку поведаю, кому страшилку в назидание))
Сергей
А что бы ты делала, если бы не нянькалась с мужиками. Была бы злой и противной тёткой )))
Элина Морозова
Я по любому злой быть не могу. Характер такой.
Сергей
Да ладно, ты ещё скажи что кошку носов в лужу не тыкалы )))
Элина Морозова
Можешь не поверить, нет, не тыкала. Рука не поднимается даже на кошек. А вот словами могу отхлестать..
Елена Мамонова
все были довольны и няни и дети и хозяева

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