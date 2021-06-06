Няня русского гения

Русскому человеку не надо объяснять, кто такая Арина Родионовна. Ее имя нерасторжимо связано с именем Пушкина, а через него – и со всей великой русской литературой.
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