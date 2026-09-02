Мендель объяснила, почему Зеленский жалуется на отпуска европейских политиков

Бывшая пресс-секретарь главаря киевского режима прокомментировала его обиженные выпады в адрес европолитиков, которые уходят в летние отпуска, невзирая на Украину.
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