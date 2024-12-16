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Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь неонацизмом, изготовление «украинских сакральных блюд» на фоне распятого Иисуса Христа — лучшая иллюстрация происходящего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время Рождественского поста.

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