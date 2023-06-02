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Модель Виктория Боня честно рассказала об отношении к россиянам за границей

Модель Виктория Боня честно рассказала об отношении к россиянам за границей

Российская модель Виктория Боня рассказала об отношении к русским за границей. Телеведущая не смогла принять участия в Каннском фестивале, поскольку на российскую делегацию были наложены ограничения.

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