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Закон и Порядок

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  • Светлана Путря
    Какие же мрази! Но я так не поняла, почему ДНР хотела замять это дело?! А Расселу вечная светлая память! 🙏🙏❤️❤️Рассела Бентли в ...
  • Сергей 166
    Что казаки делали с убийцами? Живыми в могилу, а сверху гроб с телом ими убитого. Это будет честно.Рассела Бентли в ...
  • Виктор Полосухин
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Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием - с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.

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