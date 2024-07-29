Абитуриенты выбирают в этом году инженерные направления, медицину и педагогику

В России завершается приемная кампания. Наиболее популярными у поступающих в этом году стали инженерные направления, в первую очередь связанные с информационными технологиями, а также медицина и педагогика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии