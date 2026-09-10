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Новый Jetour X90: еще одна разновидность Shanhai L7 Plus

Новый Jetour X90: еще одна разновидность Shanhai L7 Plus

Новый Jetour X90: еще одна разновидность Shanhai L7 Plus[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Летом прошлого года на китайский рынок вышел подзаряжаемый гибрид Jetour Shanhai L7 Plus, который, как выясняется сейчас, породил целое семейство отпрысков.

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