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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг об Овечкине в НХЛ: «Я не удивлюсь, если он не только забросит 1000 шайб, но и сыграет лучше многих молодых ребят. Готов на 100%»

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о 22-м сезоне капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ .

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