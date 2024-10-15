Смерть пенсионерки после столкновения с автомобилем на автодороге Петровская — п. Забойский

ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге между станцией Петровская и поселком Забойский. Вечером в понедельник, 14 октября, 51-летний водитель Audi 80 совершил наезд на 68-летнего пешехода, переходившего проезжую часть ночью в неустановленном месте.