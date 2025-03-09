Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Храните вещи как в бутике – особенный чехол для одежды, который легко сшить!

Храните вещи как в бутике – особенный чехол для одежды, который легко сшить!

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Полностью закрывающие одежду чехлы продаются за копейки, зачем шить эту фигню?
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8 час.
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