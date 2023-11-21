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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Вембаньямы 9 очков и 3 подбора при 4 из 12 с игры, у «Сперс» 9-е поражение подряд

«Сан-Антонио» и Виктор Вембаньяма неудачно провели домашний матч против «Клипперс» (99:124) в понедельник.

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