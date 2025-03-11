Китай успешно запустил новую партию спутников для созвездия Thousand Sails с первого коммерческого стартового комплекса на Хайнане

11 марта в 16:38 по Всемирному координированному времени (20:38 мск) с первого пускового комплекса нового коммерческого космодрома на острове Хайнань стартовала ракета-носитель Long March 8, выведя на орбиту 18 спутников для проекта Thousand Sails («Тысяча парусов»).