Демешин доложил Путину об увеличении экспорта из Хабаровского края вдвое

Экспорт из Хабаровского края за год вырос вдвое. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе встречи В Кремле.
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