Страна и люди
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Страна и люди

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Демешин доложил Путину об увеличении экспорта из Хабаровского края вдвое

Демешин доложил Путину об увеличении экспорта из Хабаровского края вдвое

Экспорт из Хабаровского края за год вырос вдвое. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе встречи В Кремле.

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