Результаты 54-го международного марафона «Дорога жизни» 2023

В воскресенье 29 января в Санкт-Петербурге прошел 54-й международный зимний марафон «Дорога жизни». Он был посвящен 79-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.