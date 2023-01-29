Результаты 54-го международного марафона «Дорога жизни» 2023

В воскресенье 29 января в Санкт-Петербурге прошел 54-й международный зимний марафон «Дорога жизни». Он был посвящен 79-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
