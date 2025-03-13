С чем едет в Москву, и с чем вернется оттуда самый доверенный посланец Трампа?

The Times анализирует возможности персоны трамповского спецпосланника Стива Уиткоффа в установлении мира на Украине? «Когда на этой неделе президент Трамп отправит своего посланника в Москву на важнейшие переговоры по Украине, это будет не Марко Рубио, его главный дипломат.