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Журнал «Профиль»

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Власти Литвы планируют ускорить введение всеобщего призыва

Национальный совет по координации всеобщей обороны Литвы предложит Государственному совету обороны рассмотреть возможность введения всеобщего призыва к 2030 году вместо ориентировочно 2035-го.

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