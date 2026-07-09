Греков тоже пугает перспектива появления у Турции истребителей F-35 Греция вслед за Израилем выступила категорически против поставки американских истребителей.
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Греков тоже пугает перспектива появления у Турции истребителей F-35 Греция вслед за Израилем выступила категорически против поставки американских истребителей.
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