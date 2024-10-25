Новый терминал аэропорта «Байкал» откроют в ноябре

Об этом стало известно на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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