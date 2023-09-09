ДИАСПОРЫ – СПОРЫ НА ТЕЛЕ РОССИИ

Спасибо за толковую статью. Тема больная, и дня не проходит, чтоб ее не обсуждали. Надо признать, положение с мигрантской политикой критическое. Уже не отмахнешься. А вот радикальных действий сверху пока не видно. Мы-то возмущаемся, но не от нас перемены в этом секторе зависят. Нас не слышат.

ИД

Игорь Джанти

"Потому их пускают сюда. Это плата за стабильность тех режимов, отсутствие Талибана и ИГИЛ (запрещены в РФ) на наших улицах и взрыва наркоторговли в России. Мы покупаем себе выигрыш времени на решение своих проблем. Но пока наверху получают отсрочку от проблем, внизу их создают с удвоенной силой" Это не плата , это чудовищная глупость , как сказал " Это хуже чем преступление - это ошибка» (по поводу расстрела герцога Энгиенского) давно забытый юрист Антуан Буле де ла Мерт ( наверное лучше перевести смысл как - Это не только преступление , но что хуже - еще и ошибка )