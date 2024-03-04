Так картофель вы еще не готовили. Эти рулетики теперь любимое блюдо нашей семьи

Приготовьте очень вкусный и сытный ужин для всей семьи из самых простых ингредиентов. Пожалуй, это один из самых оригинальных способов приготовления картофеля, который по достоинству оценят все члены семьи.
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