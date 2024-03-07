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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Сеть Coffee Like выкупила конкурирующий проект Coffee Moose для экспансии в регионы

Сеть Coffee Like, соучредителями которой выступают совладельцы издательства АСТ Павел Гришков и Александр Богуславский, выкупила конкурирующий проект Coffee Moose, развивающий кофейни по франшизе в 45 городах, выяснил «Коммерсантъ».

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