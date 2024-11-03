Харрис призвала закончить «десятилетие Трампа»

Кандидат на выборах США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис призвала сограждан перевернуть страницу истории Соединенных Штатов, написанную под влиянием ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа.
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