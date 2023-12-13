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Филиппо: Зеленский разозлил Конгресс и лишил Украину шанса на помощь

Филиппо: Зеленский разозлил Конгресс и лишил Украину шанса на помощь

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency Наглое поведение украинского президента Владимира Зеленского во время выступления в Конгрессе США лишило Украину последних шансов на получение поддержки.

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