Филиппо: Зеленский разозлил Конгресс и лишил Украину шанса на помощь

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency Наглое поведение украинского президента Владимира Зеленского во время выступления в Конгрессе США лишило Украину последних шансов на получение поддержки.
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