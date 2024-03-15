Праздники 15 марта: что можно и нельзя делать в день святого Феодота, иконы Божией Матери «Державная» и пятый день Масленицы Евгения КомароваПятница, 15 марта, характеризуется особым значимым событием для православного календаря — это день святого Феодота и иконы Божией Матери «Державная».