Дубинский: Украина получила ультиматум от США

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что визит украинской делегации в Соединённые Штаты потерял смысл после телефонной беседы американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
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