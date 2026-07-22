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Ормузский узел: как конфликт США и Ирана ударит по европейским газовым хранилищам

Ормузский узел: как конфликт США и Ирана ударит по европейским газовым хранилищам

Конфликт США и Ирана в Ормузском проливе уже бьет по европейским потребителям газа — Goldman Sachs резко пересмотрел прогноз цен на СПГ в сторону повышения, предупредив, что нормализация поставок откладывается минимум до октября.

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