Ормузский узел: как конфликт США и Ирана ударит по европейским газовым хранилищам

Конфликт США и Ирана в Ормузском проливе уже бьет по европейским потребителям газа — Goldman Sachs резко пересмотрел прогноз цен на СПГ в сторону повышения, предупредив, что нормализация поставок откладывается минимум до октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии