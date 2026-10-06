Банк просил пересмотреть решение в суде, сославшись на дело Ларисы Долиной

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российский банк попытался пересмотреть судебное решение по спорному кредиту, сославшись на резонансное дело певицы Ларисы Долиной, однако суд ему отказал.
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