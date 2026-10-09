Look: 'Little House on the Prairie' wraps Season 2, casts Peter Ingalls

"Little House on the Prairie," a Netflix drama based on the Laura Ingalls Wilder book series, has wrapped Season 2 and added 14 new cast members.
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