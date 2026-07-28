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"Ущерб уже оценили". Пострадавшие от урагана в Краснощековском районе получат выплаты

На восстановительные работы выделят 25 млн рублей Восстановительные работы в Краснощековском районе / Фото: соцсети Виктора Томенко Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министерству социальной защиты начать выплаты людям, которые пострадали от урагана в Краснощековском районе, где объем ущерба уже оценили и официально зафиксировали.

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