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Строительство офисного квартала на Ходынском бульваре начнется летом 2024 года

Строительство офисного квартала на Ходынском бульваре начнется летом 2024 года

Три офисных корпуса переменной этажности войдут в состав проекта офисного квартала на севере Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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