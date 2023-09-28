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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Риккардо скорее не выступит на Гран-при Катара, чем выступит»

По словам руководителя «Ред Булл», Лиам Лоусон с большой долей вероятности проведет Гран-при Катара вместо травмированного Риккардо в составе «Альфа Таури».

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