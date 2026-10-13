Бассейн у Флагштока и базу на Крестовском изучат эксперты за 8 млн

В Приморском районе Петербурга есть место, где можно приятно провести время всей семьей — это Парк 300-летия Санкт-Петербурга на Крестовском острове.
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