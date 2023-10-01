Индийская космическая миссия достигла нового этапа: аппарат Aditya-L1 покинул сферу влияния Земли

Согласно заявлению, опубликованному Индийским космическим агентством (ISRO) в соцсети X (ранее известной как Twitter), индийская солнечная миссия Aditya-L1 направляется к точке Лагранжа 1 (L1) между Солнцем и Землёй, пройдя сферу влияния Земли.
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