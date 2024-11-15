«Хардкорный и клёвый» фильм по Tom Clancy’s Splinter Cell со звездой «Венома» окончател...

«Хардкорный и клёвый» фильм по Tom Clancy’s Splinter Cell со звездой «Венома» окончательно отменёнАнонсированный более 10 лет назад полнометражный фильм по мотивам серии культовых стелс-экшенов Tom Clancy’s Splinter Cell от компании Ubisoft, похоже, так никогда из тени и не выйдет.