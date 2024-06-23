Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ: Вашингтон несет ответственность за удар ATACMS по Севастополю

МО РФ: Вашингтон несет ответственность за удар ATACMS по Севастополю

Вашингтон несет ответственность за атаку ракетами ATACMS на Севастополь. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Если это не фейк,то почему мы не отвечаем запуском по амерским пляжам ну хотя бы по базам?
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17 час.
Наталия Сорокина
Неужели из космоса нельзя вычислить откуда вылетают эти вражеские беспилотники?!... Зачем тогда нужна вся эта &quot;космическая держава&quot;?!
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16 час.
Стефания Новак
Ну уже пора по америке долбануть! Почему мы опять только пожимаем плечами! Ясер и так кто стоит за спиной Украины! сколько можно терпеть.зачем послали корабли к Кубе и ничего не делаем? не понимаю! Почему молчим ? Играем и либеральничаем?
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15 час.

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