Вашингтон несет ответственность за атаку ракетами ATACMS на Севастополь. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
МО РФ: Вашингтон несет ответственность за удар ATACMS по Севастополю
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Если это не фейк,то почему мы не отвечаем запуском по амерским пляжам ну хотя бы по базам?
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17 час.
Наталия Сорокина
Неужели из космоса нельзя вычислить откуда вылетают эти вражеские беспилотники?!... Зачем тогда нужна вся эта "космическая держава"?!
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16 час.
Стефания Новак
Ну уже пора по америке долбануть! Почему мы опять только пожимаем плечами! Ясер и так кто стоит за спиной Украины! сколько можно терпеть.зачем послали корабли к Кубе и ничего не делаем? не понимаю! Почему молчим ? Играем и либеральничаем?
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15 час.
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