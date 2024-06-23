МО РФ: Вашингтон несет ответственность за удар ATACMS по Севастополю

Если это не фейк,то почему мы не отвечаем запуском по амерским пляжам ну хотя бы по базам?

Неужели из космоса нельзя вычислить откуда вылетают эти вражеские беспилотники?!... Зачем тогда нужна вся эта "космическая держава"?!

Стефания Новак

Ну уже пора по америке долбануть! Почему мы опять только пожимаем плечами! Ясер и так кто стоит за спиной Украины! сколько можно терпеть.зачем послали корабли к Кубе и ничего не делаем? не понимаю! Почему молчим ? Играем и либеральничаем?