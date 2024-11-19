Сегодня гендерные праздники пришли к балансу – никто не лучше, не хуже, просто все разные и все заслуживают счастья, внимания, понимания и тепла.
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Сегодня гендерные праздники пришли к балансу – никто не лучше, не хуже, просто все разные и все заслуживают счастья, внимания, понимания и тепла.