Фальков сообщил о дальнейшем увеличении квот для участников СВО в ряде вузов

Ряд российских университетов, которым была поставлена задача выделить для участников специальной военной операции и членов их семей не менее 10% бюджетных мест, приняли решение увечить квоту в два или три раза.
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